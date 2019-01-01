ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم والبصل بين 10 و25 قرشًا، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها، أمس الاثنين.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5.3 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 4 جنيهات و5.75 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وفي المقابل تراجعت أسعار كيلو البطاطس والباذنجان البلدي بين 20 و50 قرشًا، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

واستقر عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.3 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 20 قرشًا.

البصل بين 4 جنيهات و5.75 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

الكوسة بين 7 جينهات و11 جنيهًا.

الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين جنيهين و3.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.