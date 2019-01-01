ارتفاع الكابوريا وتراجع البوري .. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الاثنين، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيها، ليتراوح بين 59 و65 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيها، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 20 و21.5 جنيه، كما استقر سعر كيلو السمك الفيلة البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا.