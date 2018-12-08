اقتصادية قناة السويس توقع عقدي مشروعين مع شركتين من القطاع الخاص

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شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

تصوير- هاني رجب:

وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، عقدين مع شركتي "نيو هورايزون تانك تيرمينال"، والسويدي للتنمية الصناعية.

وجاء توقيع العقدين على هامش منتدى أفريقيا 2018 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

ويتضمن العقد الأول مع شركة "نيو هورايزون تانك تيرمينال" مشروع إنشاء محطة استقبال وتصدير صب سائل على مساحة ١١٥٠٠ متر مربع داخل ميناء غرب بورسعيد.

وتتكون المحطة من ٣٠ خزانا بإجمالي سعة تخزينية ٣٥ ألف طن تقسم على ثلاث مراحل، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى ١٦٠ مليون جنيه، ويوفر المشروع عدد ٧٠ فرصة عمل مباشرة وأكثر من ٤٠٠ فرصة عمل غير مباشرة من شركات ملاحة ونقل ، وأعمال جمركية.

كما تختص المحطة المزمع إقامتها في تداول المواد الكيميائية الصب بسعة تخزينية للمحطة تبلغ ٣٥ ألف طن ليصل حجم التداول المتوقع إلى ٣٠٠ ألف طن سنويا.

وقال ماجد شفيق رئيس مجلس إدارة "نيو هورايزون تانك تيرمينال"، إن الشركة هي شركة مساهمة برأسمال ٥٠٠ مليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروع سوف يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، وزيادة حجم الصادرات وتخفيض تكلفة الاستيراد للخامات غير المنتجة محليا.

ويتضمن العقد الثاني بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة السويدي للتنمية الصناعية مشروع تطوير وتحويل حق الانتفاع لمساحة ١٠ كيلو متر مربع من أرض المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.

ويهدف المشروع إلى تكوين مدينة صناعية متكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى تسويقها عالميا من أجل جذب الاستثمار الصناعي المحلي والعالمي للمنطقة الاقتصادية ولمصر بصفة عامة.

وتبلغ تكلفة التطوير ١٠ مليارات جنيه بإجمالي مدة تطوير وتنمية ١٠ سنوات، كما يستهدف جذب أيدي عاملة بعدد يتجاوز 100 ألف عامل.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن العقود الموقعة نتيجة التعاون بين وزارة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال خطة عمل لتشجيع الاستثمار في المنطقة عبر تبني سياسات تسهم في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أن خريطة مصر الاستثمارية الشاملة ستتضمن كافة الفرص الاستثمارية في هذه المنطقة، لجذب الكثير من المستثمرين لإقامة عدد من المشروعات التي توفر فرص عمل للشباب.