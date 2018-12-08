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البلطي عند 20 جنيها.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

11:35 ص السبت 08 ديسمبر 2018
البلطي عند 20 جنيها.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

السمك بسوق العبور - أرشيفية

كتيت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي اليوم ين 20 و 23 جنيهًا، وهو نفس سعر الأمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السمك البوري اليوم بين 32 و 40 جنيهًا، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

وظل سعر كيلو الجمبري في سوق العبور، ثابتا بين 260 و320 جنيهًا، وسجل سعر سمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، كما استقر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيهًا، وسعر كيلو الفيله البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، وهي نفس أسعار الأمس.

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