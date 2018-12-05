البورصة تكسر موجة الهبوط الحاد وترتفع مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت البورصة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد هبوط حاد شهدته خلال الجلسات الثلاث الأخيرة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنحو 0.14% عند مستوى 12642 نقطة.

بينما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.19%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.15%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة هبط بنسبة 2.4% إلى مستوى 12624 نقطة مع نهاية التعاملات، وذلك في هبوط حاد للجلسة الثالثة على التوالي.

وجاء انخفاض البورصة، أمس، نتيجة تراجع أسهم قطاع البنوك، حيث هبط سهم البنك التجاري الدولي اليوم لأقل مستوى له في عامين.