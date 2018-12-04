تراجع البلطي والبوري والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق الجملة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، ليتراوح بين 20 و21 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 32 و38 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة جنيه، ليتراوح بين 50 و64 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 20 و120 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و160 جنيهًا، وفقا لبيانات سوق العبور.