ارتفاع البطاطس وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الفاصوليا والكوسة والفلفل الرومي البلدي والملوخية والقلقاس والبرتقال أبو سرة والليمون البلدي بين 50 قرشًا وجنيه في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6 جنيهات و8.5 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 3.5 و6.5 جنيه، وسعر كيلو البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 4 و8 جنيهات.
وفي المقابل ارتفعت أسعار البطاطس والخيار البلدي 50 قرشًا، ليتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، وفقا لبيانات موقع الرسمي سوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور
أسعار الخضروات:
الطماطم بين جنيهين و4.25 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 3.5 و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.
الفاصوليا بين 6 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.
الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.
الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.
الملوخية جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.
القلقاس بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.
أسعار الفاكهة:
برتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.
الليمون البلدي بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.
الموز البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 4 و8 جنيهات.
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