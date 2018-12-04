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ارتفاع البطاطس وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور

11:06 ص الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
ارتفاع البطاطس وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور

بطاطس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفاصوليا والكوسة والفلفل الرومي البلدي والملوخية والقلقاس والبرتقال أبو سرة والليمون البلدي بين 50 قرشًا وجنيه في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6 جنيهات و8.5 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 3.5 و6.5 جنيه، وسعر كيلو البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 4 و8 جنيهات.

وفي المقابل ارتفعت أسعار البطاطس والخيار البلدي 50 قرشًا، ليتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، وفقا لبيانات موقع الرسمي سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و4.25 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

الملوخية جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

أسعار الفاكهة:

برتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الموز البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

البطاطس أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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