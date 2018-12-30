بنك القاهرة يطبق الخدمات الرقمية على القروض متناهية الصغر في 2019

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يخطط خلال العام المقبل لتطبيق الخدمات الرقمية على العملاء في المشروعات متناهية الصغر.

وأضاف فايد لمصراوي، أن تطبيق هذه الخدمات يهدف إلى تطوير عمليات الإقراض، وتمكين العملاء من إجراء عمليات سحب أو سداد القروض إلكترونيًا، ما يسهم في تقليل الضغط على الفروع، وكذلك توفير جهد ووقت العميل.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار استهداف البنك التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات الرقمية خلال العام المقبل، بهدف تحقيق الشمول المالي وجذب شرائح مجتمعية جديدة غير متعاملة مع الجهاز المصرفي وخاصة من شريحة الشباب.

وذكر فايد أن البنك يعتزم إطلاق منتجات "الموبايل والإنترنت بنكنج" خلال الربع الأول من العام المقبل بهدف تمكين عملاء البنك من إجراء عمليات مصرفية على حساباتهم إلكترونيًا.

ويقارب عدد العملاء في محفظة المشروعات متناهية الصغر ببنك القاهرة 200 ألف عميل بقيمة محفظة تبلغ 4 مليارات جنيه بنسبة نمو 90% في نهاية نوفمبر الماضي مقارنة برصيدها في نهاية نفس الشهر من العام السابق، حيث يستحوذ الصعيد على نسبة 55% من إجمالي تمويلات هذا النشاط، بحسب ما قاله فايد.

وقال طارق فايد إن البنك يخطط خلال العام المقبل لإطلاق نحو 500 ألف كارت "ميزة"، الذي يعد أول بطاقة ائتمانية ذات علامة تجارية مصرية، موضحا أن البنك انتهى من عملية الربط الإلكتروني بين ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع بالشبكة القومية (123) بهدف قبول كارت ميزة للسحب والمشتريات.

وأضاف رئيس بنك القاهرة أن البنك يستهدف وصول عدد عملاء المحفظة الإلكترونية "القاهرة كاش" إلى 200 ألف عميل خلال عام 2019.

ويعمل بنك القاهرة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر منذ 2002 بمحفظة تراكمية تتخطى 17 مليار جنيه، وفقا لفايد، الذي أرجع ذلك إلى امتلاك البنك هذه المحفظة إلى الكوادر المصرفية المدربة والانتشار الجغرافي لفروعه على مستوى الجمهورية.