البورصة تنهي تعاملات الأحد على انخفاض في مؤشرها الرئيسي

كتبت- دينا خالد:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.31%، عند مستوى 12944 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.37%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بقيمة 3.6 مليون جنيه و607 ألف على التوالي، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه.

وكانت البورصة أنهت تعاملات الخميس على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 1.12% خلال إلى مستوى 12984 نقطة.