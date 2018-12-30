رئيس المصلحة: قرار تطوير مصلحة الضرائب سياسي

كتب- مصطفى عيد:

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قرار تطوير مصلحة الضرائب هو قرار سياسي، من خلال خمس محاور أساسية.

وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء قطاعات ورؤساء إدارات مركزية ورؤساء المناطق بمركز التدريب التابع للمصلحة أن المحور الأول يتمثل في هندسة وتطوير الإجراءات.

وتابع في بيان صحفي أنه سيتم الإعلان عن نتيجة المناقصة التي تم إجراؤها للشركات، والمحور الثاني يتمثل في التكنولوجيا والميكة، والمحور الثالث يشمل تطوير بيئة العمل، المحور الرابع يشمل تطوير الأفراد وأخيرا المحور الخامس يهتم بتطوير التشريعات .

وبحسب حسين فإن تطوير المصلحة لابد من أن يتم بوضع هيكل جديد يتناسب مع هذا التطوير، وبالتالي لابد من أن تتم إجراءات الدمج وأن يكون الدمج قبل عملية التطوير والمقرر أن يكون آخر موعد لتطوير المصلحة في 30 يونيو 2020.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب أن تفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية أون لاين عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يعد تطور غير مسبوق في منظومة الضرائب ويسهم في التيسير على ممولي الضرائب.