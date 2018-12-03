ارتفاع الطماطم وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والفلفل الرومي البلدي والموز البلدي والرومان بين 50 قرشًا وجنيه في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4.25 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو الموز البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو الرومان بين 4 و8 جنيهات.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو الكوسة 50 قرشًا، ليتراوح بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، وفقا لبيانات موقع الرسمي سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و4.25 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

الملوخية 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

القلقاس بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

برتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.