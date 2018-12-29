البلطي يبدأ من 20 جنيهًا للكيلو.. أسعار السمك بسوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرسعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات اليوم السبت بسوق العبور، عند نفس سعر الأمس، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا للكيلو.

كما بقى سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا بين 60 و70 جنيهًا، و سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 250 جنيهًا و300 جنيه، بحسب بيانات سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و160 جنيهًا.