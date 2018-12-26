ارتفاع البوري وتراجع السويسي.. أسعار السمك في سوق الجملة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور مقارنة بمستواها أمس الثلاثاء، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا للكيلو.

كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيه، ليتراوح بين 59 و65 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح اليوم بين 250 و320 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و22 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح بين 90 و160 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.