تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الفلفل الرومي البلدي والبرتقال البلدي، بين 25 و50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء في سوق العبور.

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البرتقال البلدي 2.5 و4.25 جنيه.

بينما تراجعت أسعار كيلو الباذنجان البلدي والبرتقال السكري، بين 25 و50 قرشًا خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البرتقال السكري بين 2.5 و 4.25 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و4.75 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 4 جنيهات و5.75 جنيه.

الكوسة بين 9 جنيهات و11 جينهًا.

الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البسلة بين 6 و9 جنيهات.

السبانخ بين 4 و6 جنيهات.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات.ا

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.25 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

البرتقال السكري بين 2.5 و4.25 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

البرتقال أبو سرة بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 5 و10جنيهات.

الفراولة بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.