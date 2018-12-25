"ريل مي" للهواتف تدخل السوق المصري لأول مرة بالشرق الأوسط بطرح موديلين

كتب- محمد علاء الدين:

قال أندرو نبيل، مدير العلاقات العامة بشركة ريل مي، إن مصر ستكون هي أول سوق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للشركة والسوق السابع عالميًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الثلاثاء أن الشركة ستعمل بنفسها في توفير الهواتف في مصر بدون وكيل أو موزع لتضمن وصول الهاتف بأسعار مثل التي تطرح بها عالميًا.

وبحسب نبيل فإن الشركة سنبدأ بطرح هاتفين في الفئة السعرية المتوسطة إحداهما مزود بذاكراة عشوائية 8 جيجا بايت رام وذلك لتلبي احتياجات شريحة المستخدمين المستهدفة "الشباب".

وكشف نبيل عن الإطلاق الرسمي للهاتفين في ٩ يناير المقبل، وستبدأ الشركة بتوفير منتجاتها من خلال مواقع التجارة الإلكترونية وتم الإتفاق مع إحدى المواقع ليكون البائع الحصري لهواتف الشركة أونلاين.

وقال نبيل إن الهدف من تأسيس الشركة هو سد الفجوة الموجودة بسوق الهواتف الذكية في الشريحة السعرية المتوسطة، لتقدم هواتف متوسطة السعر بامكانيات حديثة وتصميم شبابي.

