المركزي: 1.6 مليار جنيه حصيلة شهادة "أمان" في 7 أشهر

كتبت - منال المصري:

بلغت حصيلة بيع شهادة أمان المصريين في 4 بنوك خلال 7 أشهر من بداية مارس وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.6 مليار جنيه سواء تم إصدارها أو تحت الإصدار لعدد 1.5 مليون عميل، بحسب بيانات من البنك المركزي حصل عليها مصراوي.

ووصل عدد عملاء شهادات أمان من الأفراد والشركات بعد خصم الاستردادات إلى 706 آلاف عميل بقيمة 667 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من مارس حتى نهاية سبتمبر الماضي.

كما تلقت البنوك طلبات لإصدار شهادة أمان لعدد 809 آلاف عميل، و170 شركة بإجمالي تمويلات 941 مليون جنيه، وفقا لبيانات المركزي.

وكانت أربعة بنوك حكومية هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، بدأت في إصدار شهادة أمان، في الرابع من مارس الماضي، لتوفير مظلة تأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة، بالتعاون مع شركة مصر للتأمينات "حياة".