الإحصاء: 22% ارتفاعا في صادرات مصر للخارج خلال سبتمبر الماضي

القاهرة - مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الاثنين، إن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 21.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب نشرة الجهاز الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، بلغـت قيمة الصادرات خلال شهر سبتمبر الماضي 2.32 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها البترول الخام بنسبة 36%، والملابس الجاهزة بنسبة 39.5%، والأسمدة بنسبة 55.6%، واللدائن بأشكالها الأولية "البلاستيك" بنسبة 12.9%.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها الفواكه الطازجة بنسبة 4.5%، والصابون ومحضرات التنظيف بنسبة 22.6%، والبلاط والأدوات الصحيه والخزفية بنسبة 3.2%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 14.4%.

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 1.4% خلال سبتمبر الماضي، حيث بلغت 5.32 مليار دولار مقابل 5.25 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وفقا لجهاز الإحصاء.

وأرجع الإحصاء زيادة الواردات ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 11.4%، وفول الصويا بنسبة 16.5%، وأجزاء السيارات بنسبة 20.5%، والأنابيب والمواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 14.5%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 16.7%, والقمح بنسبة 37.9%، ومنتجات البترول بنسبة 36%، واللدائن بأشكالها الأولية "البلاستيك" بنسبة 20.5%.

وبحسب الجهاز، سجلت قيمة العجز في الميزان التجاري 3 مليارات دولار خلال شهر سبتمبر 2018 مقابل 3.35 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض 10.2%.