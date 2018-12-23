المالية: تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا بداية من يناير المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية اليوم الأحد إن الشركات ملزمة بتقديم إقراراتهم الضريبة عن الفترة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر من العام الجاري إلكترونيًا، وذلك عن طريق موقع المصلحة.

وأضاف عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان صحفي اليوم أن تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة سيكون إلكترونيًا وذلك اعتبارا من أول يناير 2019.

وأضاف حسين أن، "خدمة تقديم الاقرارات الضريبية أون لاين عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية تعمل بأعلى كفاءة ممكنة وتسهم في التيسير على ممولي الضرائب".

وقال البيان إنه باقي أربعة أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب، حيث تواصل مأموريات الضرائب تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون.

وينص القانون على الإعفاء من مقابل التأخير عند سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح حيث تطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير حيث انتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الماضي وقد منحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة .

وطالب رئيس مصلحة الضرائب جميع المسجلين والممولين سرعة التوجه للمأموريات التابعين لها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها في 27 ديسمبر الحالي.

لافتًا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير وذلك يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يومًا لتنتهي في 9 فبراير 2019.