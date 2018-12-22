الذهب يهبط عالميًا من أعلى مستوى له في 6 أشهر

القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس الجمعة وسط مبيعات لجني الأرباح بعد يوم من تسجيله أعلى مستوى في ستة أشهر ومع صعود الدولار، لكن المعدن النفيس ينهي الأسبوع على مكاسب مع انحسار شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر.

وقالت وكالة رويترز إن الذهب تراجع في المعاملات الفوري 0.3% إلى 1255.71 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أن سجل في جلسة الخميس أعلى مستوى منذ السادس والعشرين من يونيو عند 1266.40 دولار.

لكن المعدن الأصفر أنهى الأسبوع على زيادة تبلغ حوالي 1.3%.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.8% لتسجل عند التسوية 1258.10 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة الأمريكية أن نمو أكبر اقتصاد في العالم تباطأ في الربع الثالث من العام بما يزيد قليلا عن التوقعات، لكن انفاق المستهلكين الأمريكيين زاد بقوة في نوفمبر مع اقبال الأسر على شراء السيارات وزيادة انفاقهم على المرافق.

وتعافى الدولار بعد أن اجتذب مشتريات للاستثمار الآمن مع تقلص شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل استمرار اضطرابات أسواق الأسهم واحتمالات توقف عمليات الحكومة الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلايوم 3.2% إلى 1223.87 دولار للأوقية في حين انخفضت الفضة حوالي 1% إلى 14.61 دولار للأوقية لكنها تنهي الأسبوع مرتفعة بنحو 0.4%.

وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 788.10 دولار للأوقية مسجلا سابع خسارة أسبوعية على التوالي.