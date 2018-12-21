تراجع البوري وزيادة البلطي.. أسعار السمك خلال أسبوع

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر السمك البوري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر السمك البلطي.

واستقر سعر المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والبلطي الفليه، اليوم الجمعة، عند نفس مستوى الجمعة الماضي، وفقًا لبيانات موقع سوق العبور.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفع سعر كيلو سمك البلطي اليوم 75 قرشًا للكيلو، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 21.75 و 23.75 جنيه.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري جنيه ليتراوح اليوم بين 34 و 40 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو الكابوريا خلال الأسبوع الماضي ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيهًا، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو الجمبري في سوق العبور خلال الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 275 و 325 جنيهًا.

واستقر سعر المكرونة السويسي خلال الأسبوع ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا للكيلو، وكيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيهًا، وكيلو البلطي الفليه ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي في سوق العبور.