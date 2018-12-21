ماذا فعلت أسعار الخضروات والفاكهة خلال الأسبوع؟

القاهرة – مصراوي:

تغيرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر الطماطم، والبصل، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي، خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع سعر الملوخية، والكوسة، والفاصوليا اليوم الجمعة، مقارنة بالجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.3 جنيه، بزيادة 25 قرشًا للكيلو.

البطاطس بين 3 جنيهات و 6.5 جنيه للكيلو.

البصل بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

الكوسة بين 6 و 9 جينهات ، بتراجع 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و 8 جنيات، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و 5 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية بين 3 و 4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و 4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

البرتقال السكري بين 3 و 5 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 2.5 و 4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين5 و10جنيهات، بزيادة جنيه.