وزيرا الاتصالات والتعليم العالي يبحثان زيادة كليات الحاسب والتكنولوجيا

كتب - محمد علاء الدين:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه بحث مع وزير التعليم العالي والبحث العلمة زيادة الكليات المتخصصة في تقنيات الحاسب وعلوم الاتصالات، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الخميس.

وأضاف الوزير أنه بحث أيضا مع وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إدخال علوم الحاسبات في المناهج الدراسية، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي وتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى الغاء بعض الوظائف، وخلق وظائف أخرى.

جاء ذلك خلال ندوة "الإبداع والثقافة في عصر المجتمع الرقمي" التي عقدت في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ونظمتها الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري بالأوبرا، وأدارها الإعلامي جمال الشاعر.

وأشار الوزير إلى إتاحة الوزارة برامج تدريبية تستهدف الوصول إلى تدريب 20 ألف شاب خلال السنوات الثلاث المقبلة باستخدام أساليب التدريب المباشر والمنصات الرقمية.

وأوضح أن من أهم هذه المبادرات مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل"، ومبادرة "وظيفة تك" والتي تهدف إلى ربط البرامج التدريبية مع احتياجات الصناعة لتشمل إتاحة التدريب على تكنولوجيات متخصصة، بالإضافة إلى إطلاق أكاديمية رقمية لإتاحة التدريب الذاتي المجاني للشباب العربي.

كما أشار الوزير إلى إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص لتدريب 1500 شاب في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال وزير الاتصالات، إنه تم تدشين مناطق تكنولوجية في 4 محافظات تحقيقا لمبدأ العدالة في التنمية التكنولوجية، كما يتم التعاون مع وزارة التعليم العالي لتنفيذ 8 مجتمعات للإبداع التكنولوجي بالجامعات من أجل خلق منظومة تجمع أصحاب الشركات الذين يرغبون في إيجاد حلول لمشكلات تواجههم في أعمالهم، وأساتذة الجامعات، والشباب القادر على ابتكار الحلول.

وأضاف أنه يتم التعاون مع وزارة الثقافة من خلال إنشاء منصة رقمية موحدة للإرث الثقافي المصري باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل تكنولوجيا المعلومات في التحول الرقمي لقصور الثقافة لخدمة الموهوبين ثقافيا وفنيا في جميع أنحاء مصر.

وذكر الوزير أن هذا التعاون يشمل أيضا تزويد قصور الثقافة المجاورة لمدارس التربية والتعليم بخدمات الإنترنت فائق السرعة من أجل تيسير الوصول لجميع الخدمات الثقافية بسهولة.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى توفير أكثر من 20 خدمة حكومية رقمية، سيتم إطلاقها تباعا خلال الـ 18 شهرا المقبلة في كافة القطاعات الحكومية، على أن يتم تقديمها للمواطنين من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الرقمية ومراكز الخدمات الحكومية ومراكز الاتصالات، ومكاتب البريد.

ورحب عمرو طلعت بقرار وزير المالية برفع الحاسبات الآلية من قائمة السلع غير الضرورية، وهو ما يعد رسالة من الحكومة على أن الحاسبات من مستلزمات الإنتاج وتحظى بدعم من الدولة.

وكان وزير المالية قرر تحرير سعر الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية المستوردة من الخارج خلال شهر ديسمبر الجاري، ليصبح بسعر البنك المركزي عند مستوى 17.97 جنيه، مع استمرار تطبيق سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.