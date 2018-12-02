أرباح بنك القاهرة تقفز إلى 2 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2018

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن أرباح البنك خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، قفزت بنحو 50%، مسجلة ملياري جنيه، بعد خصم الضرائب.

وأضاف فايد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن نمو أرباح البنك يعكس زيادة حجم أعماله المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

وقال فايد إن القوائم المالية للبنك، أظهرت نمو أرباحه قبل خصم الضرائب إلى3.5 مليار جنيه، في الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.3 مليار جنيه، في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار فايد إلى أن نتائج أعمال البنك في التسعة شهور الاولى من 2018، تشير إلى تطور إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمها البنك، لتسجل 55 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر، بزيادة 10.9 مليار جنيه، ونمو نسبته 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال إن نسبة توظيف القروض للودائع ارتفعت إلى 45.2%، في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 36.5% قبل عام.

وأشار إلى أن نمو القروض للودائع، يرجع إلى زيادة دور البنك في تمويل المشروعات الكبرى والقومية والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تساهم في زيادة نمو معدلات الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة .

وقال فايد إن معدل العائد على حقوق الملكية قفز إلى 36.2%، في نهاية الربع الثالث من 2018، مقابل 27.8% في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن معدل العائد على الأصول في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع إلى 1.8% من 1.3% في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال فايد إن البنك ضخ 17 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، لتوفير 700 ألف فرصة عمل منذ بدء تمويل القطاع عام 2002. م

وأشار إلى أن محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتفعت إلى 4 مليارات جنيه في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

واستحوذت المرأة على 35٪ من المحفظة، كما أن 55٪ من عملاء القطاع من صعيد مصر، بحسب ما قاله فايد.

وبلغت نسبة نمو تمويل المشروعات متناهية الصغر 90% سنويًا، وفقًا لما ذكره فايد.

وأضاف أن البنك يسعى لاستغلال قاعدة عملاء التمويل متناهي الصغر البالغة 200 ألف عميل في إتاحة الخدمات الإلكترونية وخاصة خدمة المحفظة الإلكترونية.

وقال إن البنك يسعى إلى التوسع بقوة في الخدمات الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن البنك يسعى للحصول على رخصة للقبول الرقمي من البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة.