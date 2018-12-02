العاصمة الإدارية توقع عقد تنفيذ أول محطة تبريد مركزي بنظام المقاطعة

توقيع عقد أول محطة تبريد مركزي بنظام المقاطعة في ا

كتب - مصطفى عيد:

شهد طارق الملا وزير البترول، توقيع عقد تنفيذ أكبر وأول محطة تبريد مركزي بنظام المقاطعة بين كل من أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومحمد يونس رئيس الشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد "جاس كول".

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، قال أحمد زكي عابدين، إن هذا المشروع الذي فازت به جاس كول - إحدى شركات وزارة البترول - يأتي ضمن خطة تأمين إمدادات الطاقة، وتوفير بيئة عمل متميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تستهدف إقامة مشروعات التبريد المركزي بنظام المقاطعة.

وأضاف أن هذه المشروعات تعد نقلة تكنولوجية وصناعية واقتصادية بتكلفة حوالي 2.3 مليار جنيه كمرحلة أولى، وسيتم التوسع بهذا الأسلوب في الأحياء الأخرى خلال المراحل المقبلة.

وذكر رئيس شركة جاس كول، أن العقد المستهدف تنفيذه خلال 12 شهرا، يشمل تنفيذ محطة تبريد مركزي للحي الحكومي والمالي للعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة تبريدية حوالي 60 ألف طن في الساعة، وستقوم الشركة بتشغيل المحطة وصيانتها بعد الافتتاح على غرار مشروعيها بالقرية الذكية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشار محمد يونس إلى أن نظام التبريد المركزي بنظام المقاطعة يحقق عددا من المزايا للمباني، ومنها تخفيض التكلفة الإنشائية والميكانيكية والكهربائية، وتوفير المساحات والقدرات الاحتياطية للتكييف المركزي والتركيبات المرتبطة به، وتخفيض الأحمال الكهربائية، واستخدام معدات أكثر بساطة وأقل تكلفة، وكذلك تخفيض الاستثمارات اللازمة للإنشاءات .

وقال وزير البترول، إن هذا المشروع يعد أحد مشروعات القيمة المضافة لاستخدام الغاز الطبيعي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في استخدامات الغاز سواء في المنازل أو المصانع والبتروكيماويات، بالإضافة إلى استخدامه في التبريد المركزي بنظام المقاطعة.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، ويوفر البدائل الأساسية للتبريد بالكهرباء بالأسلوب التقليدي، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة هي أحد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بسواعد أبنائها وبالتكنولوجيات الحديثة للشركات المصرية.

وأشار الوزير إلى تعظيم المكون المحلي في تنفيذ هذا المشروع الذي يعد نقلة نوعية في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم التوسع في نظام التبريد المركزي في المراحل التالية بالعاصمة الإدارية.

وحضر توقيع العقد محمد عبد اللطيف مدير عام شركة العاصمة الإدارية.