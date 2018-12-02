وزارة المالية تستهدف خفض عجز الموازنة العامة لأقل من 5% في 2021

كتب-عبدالقادر رمضان:

تصوير- نادر نبيل:

قال محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي في الموازنة العامة، دون مستوى 5%، في عام 2021.

"هنخلي العجز في مصر في 2021.. تحت 5%وهيكون شئ غير مسبوق إن شاء الله"، وفقًا لما قاله الوزير.

وقال معيط، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، إن مصر ليس أمامها سوى خفض العجز والدين وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق على الصحة والتعليم.

"مفيش حل غير تقليل العجز.. علشان نقدر نقلل السلف ويبقى عندنا موارد نقدر نحسن بيها حياة الناس ونصرف على التعليم والصحة".