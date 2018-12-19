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    تراجع طفيف لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم

    03:07 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
    تراجع طفيف لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم

    البورصة المصرية

    القاهرة – مصراوي:

    تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، بضغط من مبيعات أجنبية وعربية.

    وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.3% عند مستوى 13078 نقطة.

    وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي بيع بقيمة 52 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 9.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 61.5 مليون جنيه.

    وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس على هبوط بنسبة 0.71% عند مستوى 13121 نقطة.

    البورصة المصرية مؤشر EGX30 مؤشر EGX70 مؤشر EGX100

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