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انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

10:33 ص الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

البورصة المصرية

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة انخفاضا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد صعودها الملحوظ خلال تعاملات أمس الاثنين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.25% مع بداية التعاملات إلى مستوى 13183 نقطة .

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.02%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.05%.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الاثنين على صعود بنسبة 1.72% عند مستوى 13215 نقطة، حيث أرجع أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، الصعود إلى وصول الأسهم لمستويات سعرية جاذبة خلال الفترة الأخيرة، وتلاشي تأثير بعض الأخبار السلبية، وظهور بعض الأخبار الإيجابية في السوق.

البورصة المصرية مؤشر EGX30 مؤشر EGX70 مؤشر EGX100

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