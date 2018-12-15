وزير الاتصالات يلتقي وفدًا من شركة أنديلا المتخصصة في تدريب المطورين

كتب- محمد علاء الدين:

استقبل عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت وفدًا من شركة "أنديلا" المتخصصة في بناء قدرات وتشغيل مطوري البرمجيات على مستوى القارة الأفريقية، بحسب بيان من الوزارة.

وقال البيان إن طلعت رحب بالخطوات التنفيذية التي تتخذها الشركة تجاه تأسيس مقر لها في مصر بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بهدف تأهيل الكوادر المصرية من الشباب في مجال البرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف وزير الاتصالات أن هذا الأمر سيساعد في توفير فرص عمل للكوادر المصرية في مختلف الشركات العالمية.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز الجهود لسد الفجوة بين المطورين الواعدين في أفريقيا وحاجة سوق العمل والطلب المتزايد من الشركات العالمية على تلك المواهب.

وتعد شركة "أنديلا" هي أحد الشركات التي تعمل في مجال تأهيل ورعاية المهارات المتميزة في قارة أفريقيا في مجال البرمجيات لتلبية احتياجات شركات التقنية العالمية من الكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى، بحسب البيان.

وتأسست الشركة عام 2014، ولديها عدد من الفروع والمكاتب التابعة لها في عدد من المدن الافريقية مثل: نيروبي، ولاجوس، وكمبالا، وكيجالي، وغيرها في: نيويورك، وسان فرانسيسكو، وتكساس.