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    فيتش تؤكد تصنيفها الائتماني لتركيا مع نظرة مستقبلية سلبية

    10:10 ص السبت 15 ديسمبر 2018
    فيتش تؤكد تصنيفها الائتماني لتركيا مع نظرة مستقبلية سلبية

    سوق في تركيا

    القاهرة- وكالات:

    أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تضنيفها الائتماني لتركيا عند BB، مع نظرة مستقبلية سلبية.

    وقالت فيتش إنها تتوقع ألا تحقق تركيا المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي في العامين 2018 و2019 بسبب تأثير اقتصاد ضعيف على الإيرادات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

    وبحسب فيتش فإن السياسة النقدية لتركيا أثبتت لفترة طويلة أنها غير قادرة على تثبيت التضخم عند مستويات في خانة الآحاد.

    وقالت فيتش إنها تتوقع أن يبقى التضخم في تركيا في خانة العشرات حتى نهاية 2020.

    وكالة فيتش التصنيفات الائتمانية تركيا معدل التضخم

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