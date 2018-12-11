تقرير: مصر ضمن أكبر دول العالم استقبالًا للتحويلات المالية في 2018

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير للبنك الدولي أن تحتل مصر المركز الخامس على العالم كأكثر الدول التي استقبلت تحويلات مالية خلال العام الجاري.

وقدر تقرير موجز الهجرة والتنمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2018 أن تبلغ قيمة التحويلات المالية لمصر 25.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 14% عن العام الماضي.

وبلغت نسبة التحويلات المالية 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقرير.

ومنذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ارتفعت تحويلات العاملين من الخارج بشكل كبير، حتى وصلت إلى نحو 26.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتشير بيانات المركزي إلى أن إجمالي التحويلات العاملين خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بلغت 5.9 مليار دولار.

ويقول التقرير إن مصر ستقود الزيادة في معدل تدفق التحويلات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقدرًا نسبة النمو المتوقعة للتحويلات في المنطقة 9.1% خلال العام الجاري.

ويشير التقرير إلى أن مصر ستحقق أعلى معدل للتدفقات المالية خلال العام الجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبفارق كبير عن الدول الموجودة في المنطقة.

ويقول التقرير إن تكلفة التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعت خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

ويقدر التقرير تكلفة تحويل 200 دولار 7% من إجمالي المبلغ خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 7.4% خلال نفس الفترة العام الماضي.