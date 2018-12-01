الصين تنشأ مركزا لبناء قدرات الشباب في مصر

مصراوي – خاص:

قال هانج بينج مستشار السفير الصيني في مصر للشئون الاقتصادية، إن بلاده أطلقت عددًا من المبادرات لتحقيق التنمية الاقتصادية في أفريقيا، وهناك تعاونًا كبيرًا بين الصين ومصر في بناء القدرات، وإنه سيتم إنشاء مركزًا لبناء القدرات في مصر.

وأضاف بينج، في تصريحات على هامش مؤتمر يوم الابتكار والإبداع في شمال أفريقيا، والذي تنظمه شركة هواوي ، اليوم السبت، أن شركة هواوي تعمل على تدريب المواهب الشابة بصناعة التكنولوجيا في الجامعات، وأنشأت مراكزًا لتدريب الشباب في 8 جامعات لزيادة قدرات المواهب الشابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويرى بينج أن مصر بها قدرة بشرية من الشباب على قدر جيد من التعليم ولذلك هناك فرصة قوية للنمو، وخلال الفترة المقبلة سنعمل على تدريب المزيد من الشباب المصري من أصحاب الفكر الإبداعي.