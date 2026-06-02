خيانة دموية غادرة شهدتها محافظة قنا؛ حيث تخلت زوجة عن مشاعر الإنسانية وتحالفت مع زوج شقيقتها "عديل المجني عليه"، ليكتبا معًا الفصل الأخير في حياة الزوج المخدوع، بذبح نُفذ بدم بارد للتخلص منه في عتمة الليل وإلقاء جثته أسفل الكوبري.

جثة غارقة في الدماء أسفل الكوبري

بدأت الخيوط تتكشف، حينما قطع هدوء قرية "الكوم الأحمر" بمركز فرشوط بلاغ قاد الأهالي إلى صدمة مرعبة؛ جثة لرجل في العقد الخامس من عمره، غارقة في الدماء ومُلقاة أسفل كوبري "الخلابيصي".

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة فرشوط إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة للمدعو "م.ز" البالغ من العمر 42 عامًا، ومقيم بنجع البراغيت بمركز أبوتشت، وبمعاينة الجثمان تلاحظ وجود آثار ذبح قطعي غائر في الرقبة.

فخ الـ "توك توك" والمادة المخدرة

رجال المباحث فحصوا علاقات المجني عليه وتتبعوا خطواته الأخيرة، ولم تستغرق التحريات طويلًا حتى فجرت المفاجأة الصادمة: "القاتل يعيش مع الضحية تحت سقف واحد"

التحريات كشفت أن وراء الجريمة زوجة المجني عليه وتدعى "إنجي" البالغة من العمر 26 عامًا، بالاشتراك مع عديله "م.ع"، حيث ارتبطا بعلاقة آثمة وقررا التخلص من الزوج. المتهمان وضعا حيلة "العشاء الأخير" واستدرجا الضحية داخل مركبة "توك توك"، ودسا له مادة مخدرة شلت حركته، وفي لحظة غدر انقضا عليه وذبحاه، ثم ألقيا الجثة أسفل الكوبري ولاذا بالفرار.

السقوط في قبضة المباحث

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت وحدة مباحث فرشوط من ضبط الزوجة وشريكها المتهم، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة من البداية وحتى التخلص من الجثة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية.

