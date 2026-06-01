نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في ضبط سائق أتوبيس بتهمة سرق حقيبة سائق أجنبي بمنطقة الهرم، وتمت إعادة المسروقات وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، الملابسات الكاملة لواقعة سرقة مبلغ مالي وساعات ثمينة ومشغولات ذهبية من سائق أجنبي بمنطقة الهرم؛ وتبين أن المجني عليه حضر إلى مصر بغرض السياحة، وأثناء استقلاله أحد الأتوبيسات، ترك حقيبته الخاصة سهوًا داخل الأتوبيس.

كاميرات المراقبة تكشف المستور

وأوضحت التحريات أن السائح أبلغ الشركة المالكة للأتوبيس بفقدان حقيبته، وعلى الفور راجعت إدارة الشركة كاميرات المراقبة الخاصة بالمركبة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان قسم شرطة الهرم، تلقى بلاغًا من السائح الأجنبي يفيد باكتشافه سرقة متعلقاته الشخصية من داخل الأتوبيس، والتي شملت مبلغ 100 دولار أمريكي، وساعتين ثمنيتين من ماركة "روليكس"، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية.

سقوط السائق وإعادة المسروقات

بإجراء التحريات المكثفة وجمع المعلومات من قِبل رجال المباحث، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه سائق يعمل بالشركة ذاتها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً ترك السائح للحقيبة، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها، وتم ضبطها وإعادتها بالكامل للمجني عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.

