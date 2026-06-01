أجلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، نظر الطعن رقم 15 لسنة 96 قضائية، المقدم من المرشح الخاسر محمد عبد الكريم زهران، المعروف إعلاميا بـ "مرشح الغلابة" على نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية، إلى جلسة 6 يوليو المقبل.

وكان زهران قد تقدم بطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الدائرة العاشرة بالقاهرة، ومقرها المطرية، بفوز وائل الطحان، على خلفية ما اعتبره مخالفات شابت العملية الانتخابية.