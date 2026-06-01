حضر الطفل "ياسين"، المعروف إعلاميًا بـ"سبايدر مان البحيرة"، رفقة أسرته إلى مقر محكمة النقض، اليوم، لحضور جلسات نظر الطعن المقدم من المتهم بهتك عرضه داخل مدرسة خاصة بالبحيرة، على حكم سجنه 10 سنوات، وهي الجلسة التي قررت المحكمة رفعها لصدور القرار.

وخطف الصغير "ياسين" الأنظار داخل أروقة المحكمة بظهوره مرتديًا قناع شخصيته المفضلة "سبايدر مان"، حريصًا على رفع علامة النصر أمام الحاضرين. وأكدت أسرته أن حضورهم يأتي تمسكًا بحق نجلهم القانوني حتى آخر محطة قضائية، معربين عن ثقتهم الكاملة في عدالة القضاء المصري.

وشهدت الجلسة الاستماع لمرافعة دفاع المتهم ومحامي المجني عليه، في حين أودعت نيابة النقض تقريرها الاستشاري الذي أوصت فيه برفض الطعن المقدم من المتهم، وتأييد الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات.

تفاصيل الحكم.. تخفيف العقوبة من "المؤبد" لـ 10 سنوات مشدد

وكانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور قد قضت في وقت سابق بتعديل العقوبة الصادرة بحق المتهم "ص.ك"، الذي كان يشغل منصب المراقب المالي بالمدرسة، لتخفيفها من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وتعود القضية المقيدة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور (والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور)، إلى اتهام الرجل البالغ من العمر 79 عامًا، بالإقدام على هتك عرض الطفل "ياسين" البالغ من العمر 5 سنوات داخل دورة مياه المدرسة أثناء سريان اليوم الدراسي.

كواليس الواقعة.. كيف تتبعت الأسرة خيوط الجريمة؟

وبدأت ملابسات الحادث المأساوي في يناير من العام الماضي، حينما لاحظت أسرة الطفل ظهور مشكلات صحية ونفسية غير معتادة عليه. وبعرضه على الأطباء وتوقيع الكشف الطبي، تبين وجود آثار اعتداء جسدي واضحة، مما دفع الأسرة إلى التوجه الفوري للأجهزة الأمنية وتحرير محضر رسمي بالواقعة لتأخذ مجراها القانوني.

يُذكر أن محكمة جنايات دمنهور (الدائرة الأولى) كانت قد عاقبت المتهم في أول درجة بالسجن المؤبد، قبل أن تنزل العقوبة في مرحلة الاستئناف إلى المشدد 10 سنوات، لتصل القضية إلى مشهدها الختامي أمام محكمة النقض.

