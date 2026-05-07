إعلان

مرور القاهرة يغلق كوبري قصر النيل كلياً لأعمال الصيانة.. إليك المسارات البديلة

كتب : علاء عمران

12:17 م 07/05/2026

تحويلات مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المتوقعة وتسيير الحركة، تزامناً مع بدء أعمال الصيانة الدورية لكوبري قصر النيل المعدني.

واستهدفت هذه الإجراءات الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وضمان انسيابية حركة السيارات بمحيط منطقة العمل.

كواليس الغلق والتحويلات البديلة

استلزمت الأعمال غلق الكوبري بشكل كلي في الاتجاه القادم من ميدان الجزيرة نحو ميدان التحرير.

بدأت فترة الإغلاق الفعلي من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، ومن المقرر استمرارها حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم غد الجمعة، وذلك لتمكين الشركات المنفذة من إنهاء أعمال الإصلاحات المعدنية المقررة.

خريطة المسارات المرورية الجديدة

شملت التحويلات المرورية غلق مدخل كوبري قصر النيل من اتجاه ميدان الجزيرة، مع توجيه المركبات إجبارياً نحو شارع الجزيرة.

كما وفرت الإدارة ممرات بديلة تبدأ من مطلع كوبري أكتوبر وصولاً إلى مناطق وسط المدينة، ومنها إلى منزل "عبد المنعم رياض"، كما نُشرت العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية اللازمة لتنبيه قائدي السيارات بالمسارات البديلة.

اقرأ أيضًا


هل تحقق تعديلات قانون الأسرة العدالة أم تزيد الخلافات؟ خبراء قانونيون يجيبون

رصاصتين على خيانة وانتقام.. كيف قاد الشك "مزارع أبو غالب" للمفتي مرتين؟

إلغاء حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة تحويلات مرورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اليوم الخميس.. عزاء الفنان الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة
زووم

اليوم الخميس.. عزاء الفنان الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة
لأول مرة تاريخيًا.. نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال
رياضة عربية وعالمية

لأول مرة تاريخيًا.. نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال
3 ملاعب مختلفة.. مصراوي يكشف خطة رابطة الأندية لحل أزمة تسليم درع الدوري
رياضة محلية

3 ملاعب مختلفة.. مصراوي يكشف خطة رابطة الأندية لحل أزمة تسليم درع الدوري
شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
أخبار المحافظات

شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
الإعلامي بيتر جرينبرج: استغرقنا عامًا كاملًا لإنتاج فيلم "Hidden in Egypt"
أخبار مصر

الإعلامي بيتر جرينبرج: استغرقنا عامًا كاملًا لإنتاج فيلم "Hidden in Egypt"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا