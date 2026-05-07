

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المتوقعة وتسيير الحركة، تزامناً مع بدء أعمال الصيانة الدورية لكوبري قصر النيل المعدني.

واستهدفت هذه الإجراءات الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وضمان انسيابية حركة السيارات بمحيط منطقة العمل.

كواليس الغلق والتحويلات البديلة

استلزمت الأعمال غلق الكوبري بشكل كلي في الاتجاه القادم من ميدان الجزيرة نحو ميدان التحرير.

بدأت فترة الإغلاق الفعلي من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، ومن المقرر استمرارها حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم غد الجمعة، وذلك لتمكين الشركات المنفذة من إنهاء أعمال الإصلاحات المعدنية المقررة.

خريطة المسارات المرورية الجديدة

شملت التحويلات المرورية غلق مدخل كوبري قصر النيل من اتجاه ميدان الجزيرة، مع توجيه المركبات إجبارياً نحو شارع الجزيرة.

كما وفرت الإدارة ممرات بديلة تبدأ من مطلع كوبري أكتوبر وصولاً إلى مناطق وسط المدينة، ومنها إلى منزل "عبد المنعم رياض"، كما نُشرت العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية اللازمة لتنبيه قائدي السيارات بالمسارات البديلة.

