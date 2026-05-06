باشرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي، تحقيقاتها في واقعة اندلاع حريق داخل أحد المحال التجارية بمنطقة ميدان الجيزة، والذي أسفر عن إصابة عدد من طالبات إحدى المدارس الإعدادية المجاورة بحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة.

جاء ذلك في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن تداول الواقعة عبر عدد من المواقع الإخبارية، حيث انتقل صباح اليوم فريق من أعضاء النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، برئاسة المستشار عمرو الشرقاوي، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على أسبابه وملابساته.

كيف كشفَت المعاينة سبب اختناق الطالبات؟

وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع داخل محل لبيع الملابس الجاهزة، كان مغلقًا في ساعة مبكرة من صباح أمس، ومع تصاعد الدخان الكثيف امتد إلى محيط مدرسة إعدادية للبنات مجاورة، ما أدى إلى إصابة عدد من الطالبات بحالات اختناق.

وعلى الفور، قامت إدارة المدرسة بتفعيل خطة الإخلاء الفوري، ونقل الطالبات المصابات إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي العقار أو العقارات المجاورة.

واستمعت النيابة إلى أقوال رئيس حي جنوب الجيزة، ومدير إدارة رخص المحلات والإشغالات، ومالكي المحل، وأحد العاملين به، إلى جانب عدد من شهود العيان.

كما انتقل فريق من النيابة إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للطالبات، والاطلاع على التقارير الطبية، والاستماع إلى أقوال عدد منهن، فضلًا عن مدير المدرسة وبعض العاملين بها.

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة باستدعاء مدير إدارة رخص المحلات بحي جنوب الجيزة، مصحوبًا بملف الترخيص الخاص بالمحل، مع تكليف الجهة الإدارية المختصة بإجراء مراجعة شاملة لاشتراطات التشغيل، وخطط وإجراءات السلامة والأمان.

كما وجهت النيابة الإدارة التعليمية بضرورة الاستمرار في تدريب العاملين والطلاب على خطط الإخلاء الفوري، والتأكد من توافر وسائل الإسعافات الأولية بكافة المنشآت التعليمية.

وتواصل النيابة الإدارية استكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.

