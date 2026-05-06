أخفت الطفلة داخل ملابسها.. الاتهامات الموجهة لربة المنزل بخطف رضيعة مستشفى الحسين الجامعي

كتب : أحمد عادل

02:27 م 06/05/2026

إحالة متهمة بخطف طفلة حديثة الولادة بالقاهرة

أحالت نيابة غرب القاهرة ربة منزل إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، لاتهامها بخطف طفلة حديثة الولادة من داخل مستشفى الحسين الجامعي بمنطقة الجمالية.

تفاصيل الاتهامات

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة "صفاء. ح" ارتكاب جناية خطف طفلة حديثة الولادة وتعريض حياتها للخطر، وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون الطفل.

بداية الواقعة

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة خطفت الطفلة "إيمان رجب"، حديثة الولادة، مستغلة تواجدها داخل المستشفى عقب ولادتها مباشرة.

تنكر واستغلال للموقف

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة ارتدت النقاب وأخفت ملامح وجهها حتى لا يتم التعرف عليها، ثم توجهت إلى غرفة والدة الطفلة داخل المستشفى، وتوددت إلى الأسرة، ورافقتهم خلال فترة تواجدهم.

لحظة تنفيذ الجريمة

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة استغلت انفرادها بوالدة الطفلة لبضع دقائق، وتمكنت خلال تلك اللحظات من خطف الرضيعة والهروب بها خارج المستشفى، بعد إخفائها داخل ملابسها خشية اكتشاف أمرها.

