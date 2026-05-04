أصدرت الدائرة "31" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، أحكامًا رادعة بحق 6 متهمين قتلوا طفلة قاصر ودفنوها في المقابر في الخفاء خشية العار بعد وضعها طفلا سفاحا بمنطقة وراق العرب بالجيزة.

وتضمن منطوق الحكم الصادر من الجنايات؛ أولا معاقبة" هبة .إ"، و " شمس الدين.س" بالسجن المشدد 10 سنوات، ثانيا؛ معاقبة "جميلة.س" بالسجن المشدد 6سنوات، ثالثا معاقبة " رجب"، و " دسوقي" بالحبس سنة مع الشغل في واقعة إخفاء ودفن جثمان الطفلة.

فيما برأت المحكمة "أحمد. إ" من تهمة القتل، وأحالت الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني لويس عبد الملك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، أحمد حسن محمد، و أحمد أحمد دعبس، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

جريمة "قاصر الوراق"

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 1322لسنة 2026 جنايات الوراق والمقيدة برقم 171 لسنة 2026 شمال الجيزة، أن المتهمين " هبة . إ" و " جميلة.س "، و " شمس الدين .س"، و " أحمد.إ"، قتلوا المجنى عليها الطفلة "علا م"، عمداً مع سبق الإصرار لما سار في خلدهم بسوء سلوكها وإقامتها علاقات غير مشروعة متعددة، كونهم من ذوي أهليتها، فسيطر عليهم هاجس القضيجة واستبد بهم وحشية العار وصوت توهموه شرفًا للعائلة.



وتابعت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى- أن المتهمين انتقموا من الطفلة على إثر وضع (طفلاً سفاحا)، فبت الشيطان فيهم من ريح خبثه وختم على قلوبهم وعقولهم ورضخوا له فهيأ لهم جُرمه، بأن بيتوا النية وتفكروا برؤية وعقدوا العزم المُصمم على إزهاق روح الطفل خشية العار.

وأوضحت النيابة العامة ان المتهمين أعدوا وسيلة إجرامية قاتلة " قرص غلة"، ودسوها في شراب وأذابوها عمدًا في كوب، واكرهوها على شربه عنوة وقسرا، دون إرادتها، قاصدين الخلاص منها فأودت بحياتها.

ونسبت النيابة العامة للمتهمان الخامس والسادس " دسوقي .إ"، و " رجب إ" تهمة إخفاء جثة القتيلة المجني عليها الطفلة ودفنها دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وقبل تحقيق حالة الموت أو أسبابه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حكاية انتقام للعار والفضيحة

ودلت تحريات البحث الجنائية صحة الواقعة بحق المتهمين. على إثر وضع المجني عليها الطفلة طفلاً سَفَاحًا، تولد لدي المتهمين من الأولي حتي الرابع فكرة الخلاص منها، خشية المساس بشرف العائلة وهاجس الفضيحة وافتضاح أمرها وإياهم، فنسجوا مخططا إجرامياً أنفذوه بإعداد مادة سامة" قرص غلة "؛ ودَسُوه في شراب واكرهوا المجنى عليها على شربه، غير مبالين باستجدائتها.

إخفاء جثة "قاصر الوراق"

وتابعت التحريات أن المتهمين نفذوا الجريمة بكل حكمة خوفا من العار والفضيحة و اتفقوا سوياً مع المتهمان الخامس والسادس على إخفاء جثمان الطفلة بأن وضعوا الجثة داخل صندوق سيارة و تمكنا من دفنها دون إخطار جهات الاختصاص وعزي قصد المتهمين من الأول حتي الرابع قتل المجنى عليها، والمتهمان الخامس والسادس إخفاء الجثمان.



وأحال المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة القتل العمد وإخفاء الجثة والتي أصدرت أحكامًا متفاوتة.

