"غادر باكيا".. إمام عاشور يتعرض لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

كتب : يوسف محمد

10:30 م 05/05/2026
تعرض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية، خلال مشاركته مع الفريق في مباراة إنبي بالدوري المصري.

وقبل نهاية مباراة المارد الأحمر أمام إنبي بدقائق قليلة، سقط عاشور على أرضية الملعب، مما استلزم دخول الجهاز الطبي.

ولم يتمكن عاشور من استكمال المباراة، ليقرر الدنماركي ياس توروب المدير الفني للأهلي، استخراج اللاعب.

ودخل عاشور في نوبة بكاء قوية، عقب خروج من المباراة محمولا على نقالة، في لقطة أثارت قلق الكثير من الجماهير الذين شعروا من رد فعل اللعب، بأنها تبدو إصابة خطيرة.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

وحقق الأهلي فوزا كبيرا اليوم، على حساب نظيره إنبي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، إلى 50 نقطة جمعهم من 25 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الجمعة الموافق 15 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

