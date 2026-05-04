انتقامًا بدافع الشرف وخوفًا من الفضيحة.. جريمة "قاصر الوراق" تنتهي بأحكام رادعة

كتب : رمضان يونس

04:18 م 04/05/2026

محكمة جنايات الجيزة

أصدرت الدائرة 31 جنايات الجيزة، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، أحكامًا رادعة بحق 6 متهمين في واقعة قتل طفلة قاصر ودفنها سرًا داخل المقابر بمنطقة وراق العرب، خشية الفضيحة عقب إنجابها طفلًا سفاحًا.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمتين "هبة. إ" و"شمس الدين. س" بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة "جميلة. س" بالسجن المشدد 6 سنوات، كما قضت بحبس المتهمين "رجب" و"دسوقي" لمدة سنة مع الشغل، لاتهامهما بإخفاء ودفن الجثمان.

فيما برأت المحكمة "أحمد. إ" من تهمة القتل، وأحالت الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.

جريمة "قاصر الوراق"

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1322 لسنة 2026 جنايات الوراق، أن المتهمين من الأولى حتى الرابع قتلوا الطفلة "علا م" عمدًا مع سبق الإصرار، بدافع ما اعتبروه سلوكًا غير مقبول وخشية الفضيحة.
وأوضحت التحقيقات أنهم خططوا للجريمة مسبقًا، وأعدوا مادة سامة "قرص غلة"، وقاموا بدسها في مشروب وأجبروها على تناوله قسرًا، ما أدى إلى وفاتها.

إخفاء الجثة "قاصر الوراق"

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الخامس والسادس قاما بإخفاء الجثمان ودفنه دون إخطار الجهات المختصة، في محاولة لطمس معالم الجريمة.
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، مشيرة إلى أن المتهمين نفذوا الجريمة بدافع الخوف من العار والفضيحة.

الوراق جنايات الجيزة جريمة قتل النيابة العامة

