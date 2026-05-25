أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو حادث مروري متسلسل بالقاهرة أعلى كوبري بمدينة نصر

كتب : علاء عمران

01:38 م 25/05/2026

توقف مفاجئ يتسبب في تصادم

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالتوقف المفاجئ أثناء سيره أعلى أحد الكباري بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، ما تسبب في وقوع حادث مروري وتلفيات بعدد من السيارات.

فحص الواقعة

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنها سارية التراخيص. كما تم ضبط قائدها، وهو طباخ مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

أقوال قائد السيارة

وبمواجهته، قرر أنه أثناء سيره بمحل الواقعة فوجئ بتوقف سيارة أمامه، ما اضطره للتوقف بشكل مفاجئ، الأمر الذي أدى إلى تصادم السيارات القادمة من الخلف وحدوث تلفيات بها. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

