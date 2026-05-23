كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص يحمل أسلحة نارية وبيضاء بالتعدي على والدته وطردها من منزلها بمحافظة الجيزة.

القبض على متهم بالتعدي على والدته في الجيزة

وبالفحص والتحري، تبين أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة العجوزة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من نجلها الظاهر بمقاطع الفيديو، لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" ومن متعاطي المواد المخدرة)، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة الظاهرة في الفيديوهات وهي عبارة عن (فرد خرطوش، و2 سلاح أبيض).

تفاصيل ضبط عاطل تعدى على والدته بالعجوزة

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة وعلى النحو المشار إليه في البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

