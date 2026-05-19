قررت محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء 19 مايو، تأجيل أولى جلسات استئناف الشق المدني لصاحبة واقعة أتوبيس المعادي، لجلسة 2 يونيو لإعلان المتهم باستئناف النيابة.

طعن على براءة

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، ببراءة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بمنطقة المعادي بالقاهرة، ورفض الدعوى المدنية.

تحرش في اتوبيس المعادي

وتعود تفاصيل الواقعة لـ فبراير الماضي، وذلك حينما تداول مستخدمو مواقع التواصل عددًا من الفيديوهات عبر موقع فيسبوك لفتاة تدعى مريم شوقي، تزعم تعرضها للتحرش والمضايقات داخل أتوبيس نقل جماعي من قبل أحد الأشخاص.