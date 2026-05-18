قررت محكم مستأنف جنايات القاهرة، تأجيل استئناف متهمة وعشيقها على حكم إعدامهما، لإدانتهما بقتل زوجها في مدينة بدر، لجلسة 15 يونيو المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بإعدام سيدة وعشيقها شنقًا لإدانتهما بقتل زوجها وتقطيع جثمانه، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

تحقيقات مقتل زوج على يد زوجته وعشيقها ببدر

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3118 لسنة 2024 جنايات بدر والمقيدة برقم 473 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين في دائرة قسم بدر بمحافظة القاهرة قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدّا لذلك الغرض دواءً منومًا وسلاحًا أبيض "سكينًا" وأداةً "عصا خشبية"، وحال وجود المتهمة الأولى وزوجها المجني عليه في مسكن الزوجية، غافلته ودسّت له أقراصًا منومة في طعامه، ليتمكن المتهم الثاني من قتله دون مقاومة.

وأضاف أمر الإحالة أنه عقب تيقنهما من استغراقه في النوم، وجّه له المتهم الثاني عدة ضربات استقرت في رأسه باستخدام العصا الخشبية، حتى تأكد من وفاته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وما إن أيقنا بوفاته وتحقق مبتغاهما، حتى نقلا جثمانه إلى دورة المياه، وأقدم المتهم الثاني على تقطيع جثمانه إلى عدة أجزاء، مستخدمًا في ذلك سكاكين، ثم قام بتعبئتها في أوعية بلاستيكية، ودفنها في صناديق قمامة متفرقة متباعدة عن بعضها البعض، ليخفيا معالم الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.

