بعد محاولته الهروب.. ضبط سائق نقل صدم فتاة ومركبات بمزلقان قطار في القليوبية

كتب : علاء عمران

12:34 م 18/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اصطدام سيارة نقل بإحدى الفتيات أثناء عبورها مزلقان قطار بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابتها، وتسبب في اصطدام السيارة بعدد من سيارات المواطنين ومركبتي توك توك، وذلك أثناء محاولة قائدها الفرار من موقع الحادث.

وأوضحت الوزارة أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم تحديد قائدها وقت ارتكاب الواقعة، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد، مبررًا هروبه من موقع الحادث بخشيته من ضبطه ومساءلته قانونيًا.

وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

