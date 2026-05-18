كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اصطدام سيارة نقل بإحدى الفتيات أثناء عبورها مزلقان قطار بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابتها، وتسبب في اصطدام السيارة بعدد من سيارات المواطنين ومركبتي توك توك، وذلك أثناء محاولة قائدها الفرار من موقع الحادث.

فحص الفيديو وتحديد السيارة

وأوضحت الوزارة أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم تحديد قائدها وقت ارتكاب الواقعة، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب.

اعتراف السائق بالواقعة

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد، مبررًا هروبه من موقع الحادث بخشيته من ضبطه ومساءلته قانونيًا.

التحفظ على السيارة وإجراءات التحقيق

وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

