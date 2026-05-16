تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم السبت، إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الزمالك واتحاد العاصمة، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي تنطلق في تمام التاسعة مساءً.

انتشار أمني بمحيط الإستاد وتنظيم دخول الجماهير

وأتمت الجهات الأمنية، بالتنسيق مع الشركة الإفريقية المكلفة بالتأمين، استعداداتها لتأمين اللقاء، من خلال تنفيذ خطة أمنية موسعة شملت تعزيز التواجد الأمني بمحيط الاستاد، وتنظيم عملية دخول الجماهير، مع تطبيق إجراءات تفتيش دقيقة على البوابات الرئيسية لمنع دخول أي مواد محظورة أو أدوات قد تُستخدم في إثارة الشغب داخل المدرجات.

تأمين حافلات الفريقين وأطقم التحكيم ضمن خطة محكمة

وتضمنت الخطة إنشاء نطاقات أمنية لتأمين تحركات حافلات الفريقين وأطقم التحكيم، إلى جانب الدفع بعناصر تنظيم ميدانية لتسهيل دخول الجماهير والمسؤولين وفق الكشوف المعتمدة، مع الاعتماد على أجهزة تفتيش إلكترونية حديثة لضمان سلامة الحضور وتأمين المدرجات بالكامل.

كما تشهد التحضيرات تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة الأمنية والاتحاد المصري لكرة القدم وإدارتي الناديين، بهدف ضمان خروج المباراة بصورة تنظيمية تليق بقيمة الحدث القاري، مع التشديد على تطبيق اللوائح الخاصة بالمخالفات الجماهيرية والالتزام بالسعة المحددة للاستاد لمنع التكدس والازدحام.

أجهزة تفتيش إلكترونية لمنع دخول الممنوعات والشماريخ

وتم تفعيل غرف عمليات مركزية لمتابعة الأوضاع داخل وخارج الاستاد على مدار الساعة، مدعومة بكاميرات مراقبة حديثة تغطي مختلف المداخل والمدرجات، بما يتيح سرعة التعامل مع أي طارئ أو تجاوزات محتملة.

في المقابل، دفعت إدارات المرور بخطط مرورية خاصة لتأمين الطرق والمحاور المؤدية إلى الاستاد، مع توفير مسارات بديلة لتيسير حركة السيارات والجماهير قبل وبعد المباراة، خاصة في ظل الحضور الجماهيري المتوقع بكثافة.

