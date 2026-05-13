بعد شكوى متداولة.. الداخلية: ماكينات الأحوال المدنية تعمل بصورة طبيعية بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:07 م 13/05/2026 تعديل في 12:32 م

ماكينات الأحوال المدنية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء أحد الأشخاص عدم توافر أوراق الطباعة بالماكينات الخاصة بالأحوال المدنية داخل أحد المراكز التجارية بالقاهرة.

فحص الشكوى المتداولة

وبالفحص، تبين أن القائم على نشر التعليق حضر إلى موقع الماكينات أثناء تنفيذ أعمال تغذيتها بأوراق الطباعة، ما تسبب في اعتقاده بعدم توافر الخدمة.

انتظام عمل الماكينات

وأكدت التحريات توافر أوراق الطباعة بالماكينات المشار إليها، وانتظامها في تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين بصورة طبيعية، دون وجود أي معوقات.

تواصل مع الشاكي

وأوضحت الوزارة أنه جرى التواصل مع الشاكي وإحاطته بحقيقة الأمر، حيث أبدى تفهمه للموقف، ووجّه الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتواصل معه.

وزارة الداخلية الأحوال المدنية شكاوى المواطنين

بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى

للمعلمين.. شروط الاعتذار عن أعمال امتحانات الشهادات العامة 2026

بعد هروبه للخارج.. تفاصيل ضبط مستريح الأجهزة الطبية والمكملات الغذائية

من صلاح إلى ميسي.. ماذا تكشف الأبراج عن أشهر 10 نجوم كرة القدم؟

مدرب المصري يرد على اتهامات تفويت مباراة الأهلي

الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
