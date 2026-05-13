كشفت وزارة الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول العربية" من زوجها لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب وطردها من مسكن الزوجية ورفضه تجديد إقامتها بالبلاد.

قالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، إنه بالفحص أمكن تحديد الشاكية "تحمل جنسية إحدى الدول العربية" وباستدعائها حضرت برفقة زوجها "عامل" مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

وأضافت الوزارة أنه بسؤالهما أقرا بوجود خلافات زوجية بينهما تعدى خلالها الأخير عليها بالسب والضرب، فقامت على إثر ذلك بنشر مقطع الفيديو على النحو المشار إليه، وتم الصلح والتراضي فيما بينهما.

وأشارت إلى أن الشاكية أبدت رغبتها في عدم اتخاذ أية إجراء قانوني ضد زوجها، وتم أخذ التعهد اللازم على زوجها بحسن معاملتها وعدم التعرض لها.

وأكدت أنه تم تسوية إقامتها ومنحها الإقامة القانونية بكفالة زوجها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.