أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حيثيات حكمها بمعاقبة سائق حافلة مدرسة "قايتباي الدولية" بالسجن المؤبد، بعد إدانته بالاعتداء على عدد من الطفلات داخل حافلة المدرسة.

المحكمة تكشف كواليس اعتداء سائق مدرسة قايتباي على الطفلات

وقالت المحكمة في حيثياتها إن المتهم، البالغ من العمر 69 عامًا، استغل براءة الطفلات وثقة أولياء الأمور، بعدما أوهم ضحاياه بأنه "الجد العطوف"، مقدمًا لهن الحلوى ومتقربًا إليهن داخل الحافلة المدرسية، قبل أن يستغل لحظات انفراده بهن للاعتداء عليهن.

وأضافت المحكمة أن أولياء الأمور ألحقوا بناتهم بمدرسة "قايتباي الدولية" منذ بداية العام الدراسي في أكتوبر 2025، وأشركوهن في الحافلة المدرسية ظنًا منهم أنها مكان آمن، خاصة وأن المتهم كان مسؤولًا عن توصيل الأطفال من المدرسة وإليها.

"نادوني جدو إبراهيم".. كيف استدرج المتهم ضحاياه؟

وأوضحت الحيثيات أن المتهم استغل تواجد الطفلات بمفردهن داخل الحافلة أثناء انشغال المشرفة بإحضار باقي الأطفال، وبدأ في كسب ثقتهن بالحديث معهن بلطف وتقديم الحلوى، مطالبًا إياهن بمناداته بـ "جدو إبراهيم".

وأكدت المحكمة أن المتهم استغل صغر سن الطفلات وعجزهن عن الفهم أو المقاومة، وارتكب وقائع الاعتداء عليهن أكثر من مرة خلال الفترة من أكتوبر حتى نوفمبر 2025.

الطب الشرعي يدين المتهم

وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة تأكدت من خلال تقارير الطب الشرعي، التي أثبتت تطابق البصمة الوراثية للمتهم مع عينات رُفعت من ملابس بعض المجني عليهن.

كما استندت المحكمة إلى شهادة الطبيبة الشرعية المعملية، التي أكدت أن الفحص أثبت وجود بصمة وراثية كاملة للمتهم على الملابس محل الفحص.

وأضافت الحيثيات أن أمهات الطفلات لاحظن تغيرات سلوكية واضحة على صغيراتهن، تمثلت في الخوف والتوتر، وعقب سؤالهن كشفت الطفلات عما تعرضن له داخل الحافلة، لتتوجه الأسر بعد ذلك إلى الجهات المختصة وتحرر بلاغات بالواقعة.

اقرأ أيضا:

محامي قاضٍ سابق متهم بقتل طليقته: "حُرم من أبنائه 4 سنوات وتعرّض لضغوط نفسية قاسية" (فيديو)

كيف وصل قاضي أكتوبر إلى لحظة قتل طليقته؟ (رواية محاميه)

خمسة أيام من المراقبة.. كيف خطط قاضٍ سابق لإنهاء حياة طليقته؟